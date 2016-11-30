Karşıyaka'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için aniden manevra yapan otomobil, tramvay hattı katener (elektrik) direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yanındaki arkadaşı 22 yaşındaki Burak Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Caher Dudayev Bulvarı Mavibahçe Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Bostanlı'dan Mavişehir yönüne giden 19 yaşındaki Mustafa Keleş yönetimindeki 41 DR 878 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için aniden manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil inşaatı devam eden tramvay hattının katener direğine çarptı. Kazada sürücü Keleş hafif yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Burak Kaya ağır yaralandı.



Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Kaya, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keleş ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burak Kaya'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



