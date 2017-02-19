Karşıyaka'da Romanlar için kooperatif kuruluyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Örnekköy'de yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun da katıldığı toplantıda talep ve öneriler masaya yatırıldı. Romanların istihdam sorununu çözmek için 'kooperatif' müjdesi veren Akpınar “Roman kardeşlerimiz, kendileri üretecekler, kendileri kazanacaklar" dedi

Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği üyeleri, Örnekköy sakinleri ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda, Romanların yaşam standartlarını geliştirmeye yönelik projeler anlatıldı, eksikler masaya yatırıldı. En önemli sorunların başında gelen eğitim ve istihdam için yapılması gerekenler konuşuldu. Başkan Akpınar, Roman vatandaşların istihdam sorunu çözmek amacıyla kooperatif kuracaklarının müjdesini verdi. Darıcılık, hasırcılık ve hizmet alanlarında faaliyet göstermesi amaçlanan kooperatifte, Romanların birlikte üreteceği ve birlikte kazanacağı ekonomik model oluşturulacak. Kooperatif, çeşitli ulusal ve uluslararası hibe programları ile desteklenecek. Kooperatifin kurulması ile birlikte, Roman vatandaşlar daha sağlıklı ve kaliteli ortamlarda üretim ve satış yapma imkanına kavuşacak. Aile ekonomisine katkı sağlanmış olacak. Akpınar “Yaşadığımız kentteki aidiyet bağını artırmamız gerekiyor. Bir yandan kentin düzenini koruyarak, bir yandan Roman vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamak zorundayız. Kooperatifi oluşturduğumuzda, istihdamı büyük oranda çözmüş olacağız. Halk olarak örgütleneceğiz ve sorunlarımızı yine kendimiz çözeceğiz, birlikte kalkınacağız. Bunun güvencesi de biz olacağız" dedi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da “Ben de sizlerle birlikte yetişen ve sorunlarınızı en iyi bilen kişilerden biriyim. Çözüm konusunda fedakarca çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Belediye başkanımızın önerdiği kooperatifleşme fikri istihdam sorununun çözümü için önemli bir katkı sağlayacaktır. Dilerim en kısa zamanda hayata geçecek" diye konuştu.