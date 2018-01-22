Karşıyaka'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Karşıyaka'da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Olay dün saat 05.30 civarında İzmir Karşıyaka'nın Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mert Demircioğlu ve Halil Evin, birlikte bir kafeteryaya gitti. İkili burada Muhammet A. ile karşılaştı. İkiliden Halil Evin, Muhammet A.'nın kendisine 'ağabey' dememesine tepki gösterdi.



Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Muhammet A. silahını çıkarttı. Demircioğlu ve Evin'i silahıyla vuran Muhammet A., daha sonra da kayıplara karıştı.



Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kurşunlara maruz kalan iki arkadaşı hastaneye kaldırdı. Demircioğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evin'in ise ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Polis ekipleri de olay yerinden kaçan Muhammet A.'nın peşine düştü.