Karşıyaka'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Karşıyaka'da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Karşıyaka'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay dün saat 05.30 civarında İzmir Karşıyaka'nın Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mert Demircioğlu ve Halil Evin, birlikte bir kafeteryaya gitti. İkili burada Muhammet A. ile karşılaştı. İkiliden Halil Evin, Muhammet A.'nın kendisine 'ağabey' dememesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Muhammet A. silahını çıkarttı. Demircioğlu ve Evin'i silahıyla vuran Muhammet A., daha sonra da kayıplara karıştı.

Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kurşunlara maruz kalan iki arkadaşı hastaneye kaldırdı. Demircioğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evin'in ise ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerinden kaçan Muhammet A.'nın peşine düştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #silahlı kavga
Önceki Haber
Muğla'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Sonraki Haber
Karşıyaka evinde kaybetti: 0-1
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.