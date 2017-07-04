Karşıyaka'da sorunlar dinleniyor, çözülüyor

Karşıyakalılara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için Çağrı Merkezi, WhatsApp İletişim Hattı ve Canlı Destek Hattı üzerinden öneri ve talepleri kabul eden Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılının ilk yarısında 8 binden fazla başvuruyu çözüme kavuşturdu

Belediye ile vatandaşlar arasında direk ve pratik temas kurmak, sorunları hızlı ve ilk ağızdan çözüme kavuşturmak için sosyal ağları etkin bir şekilde kullanan Karşıyaka Belediyesi, 2017'nin ilk 6 ayında, 9 bin 475 başvuru aldı. Vatandaşlar; öneri ve taleplerini 444 1 KSK (575) numaralı Çağrı Merkezi, Canlı Destek Hattı ve 0530 125 13 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı üzerinden yaygın olarak iletti.



8 BİNDEN FAZLA ÇÖZÜM

“BİZE BİR TELEFON KADAR YAKINLAR”

Konularına göre sınıflandırılan başvurular, ilgili müdürlüklere gönderildi. Müdürlüklerden gelen sonuçlar ise yine aynı hızla çağrı sahiplerine bildirildi. Bu sayede, yılın ilk yarısında 8 bini aşkın başvuru çözüme kavuşturuldu. Dezavantajlı vatandaşlar için Çağrı Merkezi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Mesaj uygulaması da işitme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yüzlerce engelli vatandaş belediyeye, öneri ve taleplerini cep telefonlarından kısa mesaj atarak anında iletti. Web sitesi üzerinden bu yıl hizmete sunulan Canlı Destek Hattı da altı ayda yüzlerce vatandaş tarafından tercih edildi.Karşıyakalılara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek ve sorunları en kısa sürede çözmek için tüm sosyal ağları etkin bir şekilde kullandıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Halka en iyi ve etkin hizmeti vermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ne zaman isterse, belediyemiz bir telefon kadar yakında” dedi.