Karşıyaka'da şüpheli ölüm. Cesedi çıplak bulundu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi'nde oturan 40 yaşındaki Gökşah Şeylan, evine ölü bulundu

Karşıyaka'da şüpheli ölüm. Cesedi çıplak bulundu!

Olay, Bahariye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Dayısı ile birlikte yaşadığı belirtilen Gökşah Şeylan'dan haber alamayan yakınları eve girdiklerinde Şeylan'ın çıplak haldeki cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şeylan'ın öldüğünü belirledi. Şeylan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka
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