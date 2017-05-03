Karşıyaka'da tramvay kazası

İzmir'de bir süredir deneme seferleri yapan tramvaya, Karşıyaka'da nikah salonu çıkışında otomobil çarptı

Karşıyaka'da tramvay kazası

Çarpışma sonrasında, otomobilde ve tramvayda hasar meydana geldi. Kazaya tramvayın da karışması nedeniyle sahildeki çok sayıda vatandaş kaza yerinde toplandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladıktan sonra ücretsiz deneme seferlerini yapan tramvay, saat 23.00 sıralarında yolcusuz olarak seferlerini sürdürdü. Bu sırada Karşıyaka nikah salonu önünde B.Y. yönetimindeki 35 HIE 51 plakalı otomobille tramvaya çarptı. Sahilde bulunan vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı, çok sayıda kişi de kaza yerinde toplandı. Çarpışma sonrasında, otomobilde ve tramvayda hasar meydana geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #tramvay kaza
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