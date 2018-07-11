Karşıyaka'da uyuşturucu tacirlerine tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kahveye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı

Karşıyaka'da uyuşturucu tacirlerine tutuklama
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:42

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka'daki bir kahvede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, kahve önünde bekleyen bir motosikletlinin minibüsteki kişilere poşet içerisinde uyuşturucu vermesinin ardından operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınınken, şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tutuklama #tacir #uyuşturucu #karşıyaka
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