Karşıyaka'da yeni bir 'park kafe'

Mahallelerdeki sosyal tesis ihtiyacını karşılamak amacıyla 'park kafe'leri yaygınlaştıran Karşıyaka Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'ne de yeni bir çayevi kazandırdı. Kent AŞ tarafından 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda açılan mekan, her yaştan konuklarına hizmet vermeye başladı

Karşıyaka Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki sosyal alanları artırmak ve halka daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla açtığı tesislere bir yenisini daha ekledi. Belediye kuruluşu Kent AŞ, Bahçelievler Mahallesi Gün Sazak Bulvarı'nda '80. Yıl Çayevi'ni faaliyete geçirdi. Daha önce 80. Yıl Cumhuriyet Parkı içerisindeki küçük bir kulübede verilen hizmet, yeni açılan çayevi ile daha modern şartlarda sunulmaya başlandı.

Yaklaşık 100 kişi kapasiteli mekanın menüsünde ise çay ve meşrubatlar ile tost, hamburger, patates kızartması ve bazı tatlı çeşitlerine yer verildi. Tüm mahalle sakinlerinin park ortamında keyifle vakit geçirme ve dinlenme imkanı bulduğu çayevi, hizmet kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla da beğeni kazandı.



Amacımız hizmet



Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Her yaş ve kesimden insanımızın bir arada olabileceği kaliteli sosyal işletmeler, mahalleler için ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Biz de bu eksikliği gidermek ve ihtiyaca yönelik çözümler üretmek için çalışıyoruz. Son olarak hizmete açtığımız 80. Yıl Çayevi de yurttaşlarımızın çayını kahvesini içip, keyifle vakit geçirebileceği bir mekân oldu. Mahallelere ve parklara kadar taşıdığımız sosyal tesislerimizle, kar amacı gütmeden halka hizmet vermeyi sürdüreceğiz' dedi.





