Karşıyaka'da yeşil etiketli asansör sayısı 3 kat arttı

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki asansörleri sıkı denetim altına aldı. 2016'da yapılan çalışmalarla, güvenlik kusuru bulunmayan 'yeşil etiketli' asansör sayısı 3 kattan fazla artış göstererek yüzde 60 seviyesine yaklaştı. Yüksek risk taşıyan 'kırmızı etiketli' asansör sayısı ise yarıya düştü

Apartman ve iş yerlerindeki asansörlere yönelik risk oranını azaltmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, son bir yılda önemli yol kat etti. 2016 başlarında yapılan incelemelerde, 4234 asansörden 3550'sinin güvensiz olduğu tespit edildi ve 'kırmızı etiket' verildi. 108 asansör sarı (kusurlu), 73 asansör mavi (hafif kusurlu), 403 asansör ise yeşil (uygun) etiketli olarak sınıflandırıldı. Denetimlerin artması ile bu tablo tersine çevrildi.



Uyarı yapıldı, halk bilgilendirildi



Ortaya çıkan tehlikeli tablonun ardından; güvensiz olduğu belirlenen asansörlere ilişkin, ilgili yönetmelik gereği işlem yapıldı. Bina sorumluları uyarılarak, verilen süreler içerisinde asansörlerin güvenli hale getirilmesi istendi. Vatandaşlar da billboard ve afişlerle bilgilendirildi. Yapılan çalışmalar sonucu takip denetimlerinde önemli oranda güvenlik artışı tespit edildi. Yıl sonu verilerine göre, yeşil etiketli asansör sayısı 403'ten 1409'a yükseldi. Mavi etiket 73'ten 1165'e, sarı etiket de 108'den 113'e çıktı. Kırmızı etiketli asansör sayısı ise 3550'den 1547'ye düştü. Yeşil ve Mavi etiketli asansörlerin oranı yüzde 60'a yükseldi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'İlçe genelindeki tüm asansörlerin güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla bu yıl da denetim, takip ve bilgilendirme çalışmalarımız yoğun şekilde sürecek' dedi.



