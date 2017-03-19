Karşıyaka'da yollar yapılıyor

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek merkezlerinden biri olan Yalı Mahallesi'ndeki pazar yerinin önünde bulunan 6418 sokakta altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına başladı

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en kalabalık merkezlerinden biri olan Yalı Mahallesi pazar yerinin de bulunduğu 6418 sokakta yenileme çalışmalarına başladı. Bazı kısımlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Elektrik A.Ş. ve diğer altyapı kurumları ile işbirliği sağlanarak, Çarşı'nın bulunduğu sokak, Yalı pazar yeri ile Hasan Türker Futbol Sahası arasındaki kısımda yıllardır süren sorunlara neşter vurulacak. Çalışmalar kapsamında 6418 sokak ve çevresinde yaya ve araç yollarının parke taşları tamamen yenilenecek. Yol ve kaldırımlar, imar planlarına uygun olarak genişletilecek. Elektrik telleri yer altına alınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak. Çarşı güzergahında yer alan çöp kutuları da elden geçirilecek. Altyapısı uygun olan yerlerde yer altına alınacak. Uygun olmayan yerlerde de modern yer üstü kutuları konacak. Sokaklardaki yağmur suyu ızgaraları da baştan sona temizlenecek. Eskiyen aydınlatma direkleri sökülerek, modern aydınlatma direkleri konulacak. Tretuvarlar renkli özel parke ile kaplanacak ve uygun yerlerine fidan dikimi yapılacak.







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