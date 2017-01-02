Karşıyaka'daki asılsız bomba ihbarı bakın neden yapılmış?

İzmir Karşıyaka'da bir han için bir ay içinde iki kez bomba ihbarı yapıldı. İhbar asılsız çıktı. Ortaya çıkan ihbarın nedeni ise şok etkisi yarattı

İzmir Karşıyaka'da bulunan bir iş hanı için geçtiğimiz günlerde üst üste iki kez bomba ihbarı yapılmıştı. 2 Aralık ve 27 Aralık tarihlerindeki iki ihbarda çarşıda bulunan Vakıflar İş Hanı'nda bomba olduğu belirtilmişti. Polise gelen ilk ihbarda handa bomba olduğu belirtilmişti. İkinci ihbarda ise telefon eden kişi, 'Öldürdüğünüz IŞİD'cilerin hesabını vereceksiniz' şeklinde tehditte bulunmuştu.



İki ihbarın da asılsız çıkmasından sonra polis güvelik kameralarını inceleyerek ihbarcıyı tespit etti. İhbarın ankesörlü telefonla yapıldığı belirlendi, ihbarcının da A.U. olduğu tespit edildi. A.U.'yu tespit eden polis bir operasyonla onu gözaltına aldı.



Gözaltına alınan A.U.'nun ifadesi ise şaşkınlık yarattı. A.U. polise 50 bin TL borcu olduğu için evine haciz geldiğini ve o handa da icra müdürlüklerinin bulunduğunu söyledi. A.U. haciz işlemlerini durdurmak için bomba ihbarı yaptığını anlattı. Adliyeye sevk edilen A.U. tutuklandı.