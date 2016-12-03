Karşıyaka'daki okullarda yangın tatbikatı

Öğrencileri bilinçlendirmek, doğal afet ve kaza sırasında yapılması gerekenleri öğretmek adına, okullara yönelik eğitici faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Havva Özişbakan Lisesi’nde yangın tatbikatı yaptı. Yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Başkan Akpınar "Adana'daki yurt yangını tüm Türkiye'nin de yüreğini yaktı. Olası felaketlere karşı evlatlarımızı bilinçlendirme eğitimlerimiz sürecek" dedi

Karşıyaka Belediyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin 5 ayrı okulda sürdürdüğü eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yangın tatbikatı, bilgilendirme toplantısı ile başladı. Yangına yol açabilecek olasılıklar ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Uyarıcı sirenlerin çalması ile birlikte, duman altında kalan sınıfların tahliyesi canlandırıldı. Öğrenciler hızlı ama bir düzen içinde, en kolay yöntemlerle dışarı çıkmanın yolunu öğrendi. Yangının nasıl söndürüleceği ve yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı da belediyenin uzman ekipleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat, gerçeğini aratmadı.



44 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM



Veliler ve okul yönetimleri tatbikatın önemine vurgu yaparken, öğrenciler de "Yangında ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Daha bilgili ve dikkatli olacağız" dedi. Yeni eğitim sezonunda 5 farklı okulda başlatılan yangın tatbikatlarının, sezon boyunca tüm okullara yayılacağı belirtildi. Son 3 yılda ise ilçedeki tüm okullarda yaklaşık 44 bin öğrenciye afet eğitimi verildiği kaydedildi.



“EĞİTİMLER SÜRECEK”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Adana'da bir yurtta yaşanan yangında gencecik evlatlarımızı kaybettik. O yurtla birlikte tüm Türkiye'nin de yüreği yandı. Böyle felaketler yaşamamak ya da en azından zararları en aza indirmek amacıyla 3 yıldır okullara yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Yangın tatbikatları da bunların başında. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz ve yavrularımıza sağlıklı bir geleceğin kapılarını aralayacağız" dedi.

