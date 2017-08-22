Karşıyaka, dünya gençlerini ağırladı

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, bu yaz ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonla dünya gençlerini Karşıyaka’da buluşturdu. Yaklaşık bir ay boyunca Karşıyakalı öğrencilere hem dil eğitimi veren hem de kendi kültürlerini tanıtan yabancı konuklar, yeni dostluklar ve keyifli anılarla kentten ayrıldı

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), Karşıyakalı öğrencilere yabancı dil eğitimi vermek ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uluslararası bir projeye ev sahipliği yaptı. KARGEM ve dünyanın en büyük öğrenci değişim-gelişim platformu olan AIESEC ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında; Amerika, Rusya, Gana ve Meksika gibi çeşitli ülkelerden 100 yabancı üniversite öğrencisi Karşıyaka’ya konuk oldu.



HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE



Gönüllü ailelerin evlerinde kalan yabancı gençler, yaklaşık bir ay boyunca KARGEM’de İngilizce dersleri verdi. Gençlerin dönüşümlü olarak öğretmenlik yaptığı İngilizce kursuna, 5 ve 9’uncu sınıf aralığındaki 250 Karşıyakalı öğrenci katıldı. Kültürlerarası buluşma, ders aralarında da yabancı konukların ülkelerine ait müzik ve danslarla renklendi. Tüm öğrencilerin katılımıyla sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.



DUYGU DOLU VEDA



Projenin veda etkinliğinde eğlence ve hüznü bir arada yaşayan yabancı gençler, “Karşıyaka’da büyük bir konukseverlikle karşılandık. Bu kente ve insanlarına hayran kaldık. Güzel anılar ve sürmesini dilediğimiz dostluklarla evlerimize dönüyoruz” dedi. Unutamayacakları bir yaz dönemi geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ile aileleri de Karşıyaka Belediyesi’ne, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve KARGEM yöneticilerine teşekkür etti.



“SINIRLARI AŞIYORUZ”



Başkan Akpınar ise “KARGEM’de çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlamakla kalmıyor, her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar yaratıyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz kültürlerarası buluşma da bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu. Öğrencilerimiz bir yandan İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirirken, bir yandan da farklı kültürleri tanıma imkanı buldu. Daha aydınlık ve güzel bir gelecek için eğitimi desteklemeye, çocuklarımıza sınırları aşan hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.