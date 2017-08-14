Karşıyaka fuara, dev dinozor maketi ile katılacak

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 86’ncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’de ilk olan ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ projesini konsept olarak belirleyen belediye, dev dinozor ve hayvan maketlerinin yer alacağı standıyla fuara damga vuracak. Etkinlik ve gösteriler de konuklara keyifli saatler yaşatacak

Yerelden uluslararası boyuta uzanan projeleriyle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda da farkını ortaya koyacak. Belediye, 18 - 27 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleşecek organizasyona 210 metrekarelik bir stantla katılacak. Standın konsepti ise alanında Türkiye’nin ilk, dünyanın en kapsamlı projesi olan ve açılışa gün sayan ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ olacak. 3. Hol giriş kapısı yanında kurulacak stant, projenin küçük bir örneği olarak dizayn edilecek.



MÜZE GİBİ STANT



Karşıyaka Belediyesi, Yalı Mahallesi’nde yapımını tamamladığı kampüste yer alan 5 metrelik bir dinozor maketi ile çeşitli hayvan replikalarını standına taşıyacak. Oluşturulacak kum havuzunda, çocuklar fosil kazısı yapacak. Küçük konuklar 3D video gösterimleriyle de dinozorların dünyasına yolculuk edecek. Stantta Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün yanı sıra; belediyenin eğitim, enerji ve çevre gibi farklı alanlardaki çalışmalarının da tanıtımı yapılacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Üretici Kadın Kooperatifi de ürünleriyle stantta yer alacak. Ortak gösteri alanında ise Karşıyaka Belediyesi kursiyerleri tarafından jimnastik, rumba, salsa, çaça ve zumba gösterileri sergilenecek.



İEF'YE ÇOK YAKIŞACAK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Türkiye'nin en büyük ve köklü fuar organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İEF’ye ve Karşıyakamıza çok yakışacak bir stantla ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Konseptimiz de vizyon projelerimizden biri olan; çocuklar için bilim, eğitim ve eğlenceyi buluşturduğumuz ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ olacak. Fuarda başta bu örnek projemiz olmak üzere, yatırım ve hizmetlerimizi geniş kitlelere aktarmış olacağız. Etkinlik ve sürprizlerimizle de tüm ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesini sağlayacağız. Başta çocuklarımız olmak üzere, herkesi standımıza bekliyoruz” dedi.



