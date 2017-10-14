Karşıyaka 'Global Aktif Şehir' olma yolunda

Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği'nden (TAFISA) Türkiye'de ilk kez 'Aktif Şehir' unvanını alan Karşıyaka Belediyesi, 'Global Aktif Şehir' programına da dahil edildi. Karşıyaka; Liverpool ve Lozan gibi kentlerle birlikte, programdaki 10 pilot şehirden biri oldu. Başkan Akpınar 'Daha sağlıklı ve aktif toplum için dünya kentleriyle güçlerimizi birleştiriyoruz" dedi

Karşıyaka Belediyesi'nin, Türkiye'den tek pilot bölge olarak yer aldığı 'Global Aktif Şehir' programının dünya lansmanı Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirildi. TAFISA ile sivil toplum kuruluşu Evaleo işbirliğiyle kurulan Aktif Well-being İnisiyatifi'nin (AWI) yürüttüğü program; küresel çapta yeni bir -sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite teşvik modeli- olarak duyuruldu. Daha aktif, sağlıklı ve mutlu toplumlar yaratmak için dünya kentlerinin güç birliği yaptığı ifade edildi.



Kentler iyileşiyor



Toplantıda Karşıyaka Belediyesi ile diğer pilot şehirler olan Liverpool (İngiltere), Buenos Aires (Arjantin), Lozan (İsviçre), Tampere (Finlandiya), Ricmond (Kanada), Lillehammer (Norveç), Ljubljana (Slovenya), Port Moresby (Papua Yeni Gine) ve Botswana'dan (Gaborone) yetkililer bir araya geldi. Global Aktif Şehir Modeli'ni test eden 10 pilot şehirde halk sağlığı ve spora katılım sonuçlarında önemli gelişmeler sağlandığı ifade edilirken, aktif yaşam felsefesinin tüm dünya genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.



Hedef daha sağlıklı ve mutlu toplum



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Global Aktif Şehir programının pilot kentleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Şehirlerin iyi uygulamalara erişebildiği, birbirlerinden öğrenebildiği ve kapasitelerini paylaşabildiği bir çerçeve içinde çalışmalar yapıyoruz. Bu sene onlarca fiziksel aktivite, sağlık ve spor etkinlikleri gerçekleştirdik ve çok yüksek katılım sağladık. Global Aktif Şehir standartlarını yerine getirdiğimizden eminiz. Daha aktif; dolayısıyla daha sağlıklı ve mutlu bir toplum hedefiyle dünya kentleri ile işbirliği içinde çalışmaya, örnek ve öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.