Karşıyaka Kurban Bayramı'na hazır

Karşıyaka Belediyesi, 1 Eylül’de başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Oluşturulan özel ekipler, bayram süresince hem halkın huzuru için çalışacak hem de kurbanlık satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı ortamlarda yapılmasını sağlayacak

Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesi için çalışan Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kasaplar Odası işbirliğiyle ‘Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Yeri’ni hazır hale getirdi. 2 bin küçükbaş ve 300 büyükbaş hayvanın satışa sunulduğu alanda hijyenik bir ortam oluşturuldu. Kurbanlık hayvanların eziyet görmeden kesilmesi için önlemler alındı. Hayvanların araçlardan indirilme ve bindirilme rampaları, atıkların bertaraf edilmesi ve temizlik, ilaçlama, hayvan sahiplerinin bekleme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler de dahil, gerekli olan tüm ayrıntılar düşünüldü.



EKİPLER ALARMDA



Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Çevre, Temizlik, Zabıta, Destek, Ulaşım ve Fen İşleri müdürlüklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, Kurban Bayramı sonuna kadar devam edecek. Kurbanlıkların kayıt, pasaport ve sağlık raporları tek tek kontrol edilirken, rutin denetimler de sürecek. Bayram süresince de alanda Veteriner İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi alarmda olacak. Temizlik işlemleri ise kurulan özel ekiplerce gerçekleştirilerek, kötü görüntülerin oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’nin ikram araçları da arife ve bayramın ilk gününde, mezarlıklarda hizmet verecek. Vatandaşlara çay ve kahve ikramı yapılacak.



TÜM TEDBİRLER ALINDI



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda Kurban Bayramı’nın hiçbir sıkıntı yaşanmadan, huzurla geçmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptık, tedbirleri aldık. Farklı alanlarda, sokaklarda kurban kesimi yapılmaması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Ekiplerimiz bayram sonuna kadar da çalışma ve denetimlerini sürdürecek” dedi.



