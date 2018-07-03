Karşıyaka, Madımak’ı unutmadı

Karşıyaka Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak üzere Sivas'a giden ve kaldıkları Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen sanatçı ve aydınları özel bir geceyle andı

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Sivas’ın Ortasında Dünya Yanıyor!” başlıklı etkinlik, şiir sunumuyla başladı. Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi; Nâzım Hikmet'ten, katledilen Behçet Aysan'dan, Metin Altıok'tan ve katliama tanık olan Hidayet Karakuş'tan şiirler seslendirdi. Şiir Atölyesi Eğitmeni, Şair ve Yazar Veysel Çolak da konuşmasında, Sivas katliamının tarihsel, ideolojik, politik ve antidemokratik içeriğini ortaya koydu.



Şiir sunumunun ardından, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu “Yanık Zaman Madımak” oyununu sahneledi. Adil Bozkurt’un yazdığı, Zekeriya Hocalar’ın yönettiği oyun; dekoru, kostümleri, müzikleri ve koreografisiyle seyirciyi 2 Temmuz 1993’e götürdü. Madımak Oteli’nin yakılmasıyla katledilen canlar, bir kez daha saygıya anıldı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sivas katliamı, Türkiye’nin üzerinde kara bir lekedir. Gericilerin yaptığı bu katliam insanlığa karşı bir suçtur ve asla zaman aşımına uğrayamaz. Madımak’ta yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.