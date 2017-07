Karşıyaka mahalle merkezlerinde 4000 üyeye ulaşıldı

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 farklı mahallede aktif olan ve ücretsiz kurslar, eğitimler, söyleşiler, sağlık taramaları gibi, ailenin her bireyine hitap eden etkinliklerin düzenlendiği merkezler, yılın ilk altı ayında 4000 üyeye ulaştı

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren mahalle merkezleri, halkın hem birlikte keyifli vakit geçirdiği hem de yaşam kalitelerini artıran önemli kazanımlar elde ettiği 'sosyal üretim' merkezleri haline geldi. Nergiz, Alaybey, Mustafa Kemal, İnönü, İmbatlı, Bostanlı, Cumhuriyet ve Yalı mahallelerinde bulunan merkezlerde düzenlenen ücretsiz kurslarla, yüzlerce Karşıyakalıya yeni beceriler edinme ve sosyal yaşamda daha aktif rol alma imkanı sağlanıyor. Okuma-yazma, halk oyunları, drama, takı tasarım, ahşap boyama, cilt bakımı, bağlama, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği gibi kurslar da büyük ilgi görüyor.



Destek ve dayanışma



Güçlü toplumun anahtarı

Yılın ilk yarısında açılan kurslar ve verilen seminerlerde 4 bin üyeye ulaşan merkezlerde; her ay sağlık, psikoloji, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler organize ediliyor. Kadın ve ailenin maddi ve manevi kalkınması için dayanışma ve yardımlaşma ortamları yaratılıyor. Aile içi şiddeti önleyici çalışmalar planlanıyor ve uygulanıyor. Ücretsiz sağlık taramalarıyla her yaştan yüzlerce vatandaşa hizmet sunuluyor. Ayrıca, mahalle sakinleri arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli buluşma ve piknik gibi organizasyonlar da düzenleniyor.Mahalle merkezlerini sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve çalışmaları yakından izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Sağlıklı toplum, sağlıklı ve mutlu bireylerle mümkündür. Halkımızın bir araya geldiği, kendini geliştirdiği, uzmanlarla buluştuğu, kaliteli vakit geçirdiği bu merkezleri, sağlıklı ve güçlü toplumun anahtarı olarak görüyoruz. Başta kadınlar olmak üzere, ailenin her bireyini kapsayan çalışmalarla; binlerce vatandaşımıza farklı alanlarda hizmet sağlıyoruz. Mahalle merkezlerimiz de Karşıyakamız gibi giderek büyüyor ve gelişiyor. Bütün bu güzel çalışmalarda emeği olan gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.