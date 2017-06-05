Karşıyaka'nın en sevimlileri

Baharın gelişiyle birlikte Tay Park'ta birçok etkinlik yapan Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu Köpek Güzellik Yarışması düzenledi. 60 can dostu podyuma çıktı. Köpeklerin sahipleriyle birlikte katıldığı yumurta taşıma ve koşu gibi yarışlarda da eğlenceli anlar yaşandı

Karşıyaka'nın en sevimlileri

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Farmina Pet Foods işbirliğiyle düzenlenen Köpek Güzellik Yarışması, Mavişehir'deki Tay Park'ta gerçekleştirildi. Yoğun katılım olan yarışmada, farklı cinslerden 60 can dost podyuma çıktı. Seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri; Chef, Lily ve Miço&Eny isimli üç köpeği aynı puanla birinci seçti.


Hayvanlar sahiplendirildi


Her yaştan yüzlerce hayvanseverin bir araya geldiği Tay Park'taki etkinlikler, gün boyu devam etti. Köpekler ve sahiplerinin birlikte katılımıyla, koşu ve yumurta taşıma yarışı gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Tüm yarışlarda dereceye girenlere kupa, madalya ve mama hediye edildi. Tay Park'ta her hafta sonu hizmet veren Sahiplendirme Standı da yine hayvanseverlerin uğrak noktası oldu. Sahipsiz kediler, sıcak yuvalara kavuşturuldu.

Can dostlarla birlikte keyifli bir gün geçirme imkanı bulan katılımcılar, hayvan sevgisini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Tay Park'ın yaz boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.


 
Etiketler; #karşıyaka #köpek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.