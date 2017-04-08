Karşıyaka'nın faaliyetleri 'oybirliği' ile onaylandı

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin, Nisan ayı ikinci oturumunda 2016 Faaliyet Raporu görüşüldü

Belediyenin bir yıl içinde yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projeler, tüm meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar 'İnsan odaklı, halka dokunan ve kentimizi geliştirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz' dedi.



Kanunlar yenilenmeli



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, '3 yıldır, en yoğun çalışan ve en çok proje üreten belediye konumundayız. Örnek alınan projelerimiz ve halka dokunan yatırımlarımız ile fark yarattık ve yaratmaya da devam edeceğiz. Bu başarıyı hepimiz sahipleniyoruz ve daha iyilerini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Belediye kaynaklarını en güzel şekilde kullanmaya ve halkın vergisini doğru harcamaya devam edeceğiz. Bunun için yerel yönetim kanunları günün koşullarına uygun hale getirilmeli. Giderlerimiz sürekli artarken, gelirlerimizin aynı oranda karşılık bulamaması belimizi bükmektedir. Bunun önüne geçilmeli' dedi.



Oybirliği için teşekkür



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Başkan Akpınar, 'Böyle bir süreçte birlik ve dayanışma içinde olmak çok önemli. Bunun en iyi örneğini gösteren ve 2016 yılı faaliyetlerimizi oybirliği ile onaylayan tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. 27 mahallemize de eşit ve adil hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.





