Karşıyaka'nın Filizleri, 30 ülkeye örnek oldu

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ve sınırları Türkiye'yi aşan Karşıyaka'nın Filizleri Projesi; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu (ORUFOGAR) tarafından 5 kıta, 30 ülke ve 150 şehre ‘Uygulanabilir Örnek Proje’ olarak gösterildi

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında gösterilen Karşıyaka’nın Filizlerini Geleceğe Hazırlıyoruz - Her Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz projesine bir büyük onur da Birleşmiş Milletlerden geldi. Belediyenin organizasyon gücü ve halkın örgütlenme becerisi ile üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sağlayan proje; BM Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu (ORUFOGAR) tarafından 5 kıta, 30 ülke ve 150 şehre ‘Uygulanabilir Örnek Proje’ olarak gösterildi. Filizler, iki yıl önce de Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri’nde, Avrupa’nın En İyi Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projesi seçilmişti.





TÜRKİYE'DEN SADECE KARŞIYAKA VAR



Kalkınma Programı’na 5 kıta 30 ülkeden 150 şehir katıldı. Yapılan elemeler sonucunda Filizler projesi en iyiler arasında yerini aldı. Sertifika töreni İspanya’nın Vitoria kentinde yapıldı. Belediye adına orada bulunan ekip, sertifikayı ORUFOGAR Başkanı Abdessamad Sekkal’den aldı. Sekkal, projenin halkı örgütlemek ve yönetim sürecine katmak adına önemli bir hizmet çalışması olduğunu kaydetti.





"BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR"



Başkan Akpınar "Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlamak adına, toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Apartmanları, esnafı, sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek ihtiyaç sahibi üniversitelilere burs sağlıyoruz. Şu ana kadar 600'den fazla üniversitelimiz bu projeden faydalandı, faydalanıyor. Sayımızı daha da artıracağız. Bu çabamızın ödüllendirilmesi bizim için büyük onur. Projeye destek olan ve öğrenci okutan tüm Karşıyakalıları kutluyorum" dedi.





"KARŞIYAKA'NIN FİLİZLERİ PROJESİ" NEDİR?



Belediyelerin yasal olarak üniversite öğrencilerine burs verememesi üzerine, örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Karşıyaka Belediyesi, duyarlı Karşıyakalıları örgütleyerek Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'ni hayata geçirdi. Gönüllü apartman sakinleri, ihtiyaç sahibi üniversitelilerle bir araya getirilerek burs sağlandı. Kısa sürede taksi durakları, esnaf, meslek odaları, dernekler, belediye çalışanları ve muhtarlar da projeye dahil olarak üniversitelilere burs vermeye başladı. Proje, farklı il ve ilçelerce de örnek alınarak uygulamaya başlandı. 2 yılda 600'den fazla öğrenci burs aldı. Üniversitelilere, on ay boyunca, ayda 300 lira burs sağlanıyor.