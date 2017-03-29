Karşıyaka'nın kapalı havuzunda 3 branşta kulüpler kurulacak

Karşıyaka Belediyesi, yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme havuzu yapıyor. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu bünyesindeki havuzun üzerini kapatan belediye, çalışmalarda son aşamaya geldi

Karşıyaka'nın kapalı yüzme havuzu ihtiyacını gidermek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafındaki yarı olimpik havuzun üzerini kapattı. Havuzu İzmir'in en modern yüzme tesislerinden biri haline getirmek için başlatılan çalışmaların büyük kısmı tamamlandı. Alanın üzeri son teknoloji çatı sistemiyle kaplandı. Isıtma için doğalgaz sistemi kuruldu. Havuz girişi, tribünler ve soyunma odaları engelli kullanımına uygun hale getirildi. 2,10 metre derinlikteki havuz çanağında, yüzme bilmeyenler ve küçük çocukların eğitimi için 1,60 metre derinliğinde bir bölüm de oluşturuldu. Nem alma sistemi montajında tamamlanma aşamasına gelindi.



Abonelik sistemi



Kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak tesis; yüzme takımlarının antrenmanlarına ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyespor bünyesinde kurulacak su topu takımı da çalışmalarını bu tesiste gerçekleştirecek. Yüzme kursları açılacak. İlerleyen süreçte aletli dalış ve cankurtaran eğitimleri verilecek. Vatandaşlar da abonelik sistemiyle, belirli gün ve saatlerde havuzdan yararlanabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Karşıyakamızı sporun başkenti haline getirmek adına yıl boyunca onlarca etkinliğe, ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarken; kentimize yepyeni spor tesisleri kazandırmaya da devam ediyoruz. Modern bir sistemle üzerini kapattığımız yarı olimpik havuz, sporcularımızın tesis ihtiyacına ilaç olacak. Eğitimlere ev sahipliği yaparak yıldız sporcular yetiştireceğiz. Daha fazla vatandaşımızı yüzme sporuyla buluşturacağız' dedi.



