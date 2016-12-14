Karşıyaka'nın kurucusunun kabri taşındı

Karşıyaka'nın Kurucu Başkanı Zühtü Işıl'ın Bornovadaki kabri, Örnekköy Mezarlığı'na taşındı

Karşıyaka'nın kurucusunun kabri taşındı

1897 yılında doğan ve 1912'de arkadaşlarıyla birlikte yeşil kırmızılı kulübün temellerini atan Zühtü Işıl'ın naaşı, 1985'teki vefatından 31 yıl sonra doğduğu topraklara döndü. 

O dönem Bornova'ya gömülen Işıl'ın kabri, Karşıyaka Belediyesi'nin girişimi, oğlu Gencer Işıl ve aile üyelerinin onayıyla Hacılarkırı Mezarlığı'ndan Örnekköy'e nakledildi. 

Zühtü Işıl, 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde anılacak. Törene aile bireyleri ve Karşıyakalılar katılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "31 yıllık hasret son buldu. Zühtü Işıl'ın ismini önce yeni spor salonumuza vererek yad ettik, şimdi de kabrini getirerek Karşıyaka'nın vefa duygusunu bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde düzenleyeceğimiz anma programıyla Zühtü Işıl'ı Karşıyakalılar ile buluşturacağız" şeklinde konuştu. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #zühtü ışıl #karşıyaka
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