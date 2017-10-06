Karşıyaka'nın müzesine 14 günde 18 bin ziyaretçi

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, büyük ilgi gördü. Dev hayvan maketleri ve sergi alanları ile aileler tarafından çok beğenilen müzeyi 14 günde 17 bin 816 kişi gezdi. Başkan Akpınar 'Attığımız her adımda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşünmeye devam edeceğiz' dedi

Karşıyaka Belediyesi, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü projesiyle, -bilimle iç içe yetişen nesiller için- Türkiye'de eşi olmayan bir yatırım gerçekleştirdi. Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği kriterlerine uygun olarak tasarlanan proje, Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde, 14 gün önce hizmete açıldı. Dev hayvan replikaları ve dinozor maketleri hem çocuklar hem aileler hem de okul yönetimleri tarafından oldukça ilgi gördü. Açılış gününden bu yana müzeyi, 17 bin 816 vatandaş ziyaret etti. Bireysel ziyaretler ve okul ziyaretlerinin her geçen gün arttığı, ziyaretçi sayısının ay sonuna kadar 40 bini aşacağı belirtildi.



Halka hizmet



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir' diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktık ve örnek bir eğitim modelini hayata geçirdik. Soran-sorgulayan, aydınlık nesiller yetiştireceğiz. Bu kenti çocuklarımızla beraber yönetmeye devam edeceğiz. Ben bu alanı ranta değil çocuklara açtım, apartmanlar dikmedim müze yaptım. Attığımız her adımda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşünüyoruz. Bu alanları, çocukların ve toplumun faydasına değerlendirmeyi sürdüreceğim' dedi. n Kübra Topal



Bilim, eğitim ve eğlence bir arada



· Yalı Mahallesi'nde 7 bin 200 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü; çocukların yaşayarak ve eğlenerek, 'anlamlı' öğrenme imkanı bulacağı bir proje olarak tasarlandı.

· Paleontoloji adasında 15 adet dinozor replikası ve fosil kazı alanı, entomoloji adasında böcek replikaları ve böcek otelleri, biyolojik gölet, sinevizyon salonu, küçültülmüş inşaat makineleri ve eğitim alanları oluşturuldu.

· Yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatıldığı sergi alanları hazırlandı.

· Kampüs içerisinde ayrıca okul gruplarının yararlanacağı piknik alanı, etkinlik tiyatro ve gösteriler için bir sahne, belgeseller için cep sineması, restoran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğrafçı dükkanları da yer aldı.

· Kampüsün kadrosuna; disiplinler arası eğitimin sağlanabilmesi amacıyla, paleontologlar, biyologlar, fizik pedagogları, sosyologlar, aile-çocuk danışma rehberi, müze rehberleri gibi birçok alandan eğitmen dahil edildi. Akademisyenlerin yer aldığı bir de Bilim Kurulu oluşturuldu.

