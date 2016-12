Karşıyaka'nın 'Üretici Kadın Kooperatifi' 500 üyeye ulaştı

Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık iki yıl önce kurduğu 'Üretici Kadın Kooperatifi' ile Karşıyakalı ihtiyaç sahibi kadınlara ekonomik ve sosyal yaşamın kapılarını açtı. Kadınların becerisi, girişimci ruhu ve dayanışma gücüyle giderek büyüyen kooperatifin üye sayısı 500'e ulaştı. Başkan Akpınar, 'Karşıyaka'nın üreten kadınlarını destekliyor, hep birlikte güçleniyoruz' dedi

Kadınları üretime teşvik etmek, hem sosyal hem de ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, Türkiye'nin en büyük kadın kooperatiflerinden biri haline geldi. Yaklaşık iki yıl önce faaliyete geçen kooperatif sayesinde, 500 Karşıyakalı kadının el emeği değer buldu.



Kadınlar her yerde



Belediye tarafından tahsis edilen, Demirköprü Mahallesi'ndeki binada faaliyetlerini sürdüren kadınlar, yiyecekten takıya, giyim eşyalarından nikah şekerine kadar onlarca farklı kalemde üretim yapıyor. El emeği göz nuru ile hazırlanan ürünler; fuarlar, festivaller, kermesler ve çeşitli organizasyonlarda satışa sunuluyor. Kadınlar ayrıca, örgü, takı ve dikiş gibi çeşitli alanlarda verilen kurslarla becerilerini geliştiriyor. Liderlik, girişimcilik eğitimleri alıyor. Kooperatife büyük destek veren Karşıyaka Belediyesi de etkinliklerde ikram edilen yiyecekleri ve hediyelik eşyaları üretici kadınlara sipariş ediyor. Belediye hizmet binasındaki kafeteryanın işletmesi kooperatif tarafından yürütülüyor. Karşıyaka Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere hediye ettiği çantalar da artık kadınların el emeğiyle hazırlanıyor.



Güçlü toplumun yolu



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Kadınların yaşamın her aşamasında etkin rol alması, engellerle karşılaşmadan hem sosyal hem de ekonomik olarak güçlü olması, toplumun güçlü olması demektir. Bu anlayışla kurduğumuz kooperatifimizde, el emeği göz nuru ile üreterek aile ekonomilerine katkı sağlayan, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınlarımızı kutluyorum. Biz de yaşamın her alanında yanımızda olan kadınlara destek için her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz' dedi.