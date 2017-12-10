Karşıyaka One Team engelliler için koştu

Geçen 12 Kasım'da gerçekleşen 39. İstanbul Maratonu'na 26 gönüllü bağış koşucusuyla katılan takım, Omurilik Felçlileri Derneği adına açılan hesapta 51 bin 244 TL topladı. Bu paralarla 13 akülü tekerlekli sandalye ve 2 de aktif spor sandalyesi alındı. Sandalyeler, dün İzmir Bornova'da bulunan Originn Co Working'de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya'nın da katıldığı törenle engellilere dağıtıldı. Karşıyaka One Team'in koşucuları, bağışçıları ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelliler, organizasyonda bir araya geldi. Törenin ardından hep birlikte pasta kesildi. One Team, omurilik felçlisi sporcularla birlikte yarışlara katılıyor.Kaynak: DHA
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