Karşıyaka 'sağlıkta' tescillendi

Karşıyaka Belediyesi'nin, sağlık ve çevre alanında yaptığı yatırımlar, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından tescillendi

Bu alandaki fiziki ve sosyal yatırımları 4 ana temada değerlendirilen Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'nın 6. Faz Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Başkan Akpınar "Bu karar; sağlık ve çevre yatırımlarımızı Avrupa standartlarında uyguladığımızın kanıtıdır" dedi. Sağlık ve çevre alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi'ne bir büyük onur da Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Karşıyaka Belediyesi, Avrupa'da bin 500'den fazla kentin üye olduğu ve projelerin paylaşılarak işbirliklerinin hayata geçirildiği Dünya Sağlık Örgütü-Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'nın 2020 hedeflerini kapsayan 6. Faz'ına kabul edildi.

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