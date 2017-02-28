Karşıyaka Tramvayı’nda son viraj

Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nun önünden geçen tek hat tramvay güzergahının İsmail Sivri Sokağı girişinde ray döşeme imalatları Perşembe günü başlıyor

Karşıyaka Tramvayı'nın yapım çalışmalarını tamamlanma aşamasına getiren ve Mavişehir-Bostanlı arasında test sürüşlerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hat üzerindeki son dokunuşları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nın kara tarafından (Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önü) geçen tek hat tramvay güzergahının İsmail Sivri Sokağı girişindeki ray döşeme imalatları da 2 Mart Perşembe gününden itibaren başlayacak. Çalışma nedeniyle, yaklaşık 10 gün süresince, Hasan Ali Yücel Bulvarı'ndan İsmail Sivri Sokağı'na araç giriş ve çıkışı yapılamayacak. Bostanlı İskelesi'nden çıkan araçlar, Bostanlı yönüne geçebilmek için Yunuslar kavşağını kullanacak.



