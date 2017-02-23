Karşıyaka'ya 500 zeytin fidanı dikilecek

Karşıyaka Belediyesi, uluslararası yardımlaşma ve dayanışma platformu InterNations ile işbirliği yaparak zeytin fidanı dikme kampanyası başlattı. Proje kapsamında, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Uluslararası Ağaçlandırma Alanı kurulacak ve 25 Şubat Cumartesi günü, 14.30'da, 500 zeytin fidanı toprakla buluşturulacak

Karşıyaka Belediyesi ile uluslararası yardımlaşma ve dayanışma platformu InterNations'ın ortaklaşa yürüttüğü zeytin fidanı dikme kampanyası pilot bölge olarak seçilen Mustafa Kemal Mahallesi'nde başlayacak. Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oluşturulacak olan Uluslararası Ağaçlandırma Alanı'na, ilk etapta 500 zeytin fidanı dikilecek. “Haydi, Sen De Bir Ağaç Dik, Geleceğe Hayat Verö sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Bankası/ TR 1400 0100 2319 36088465 5002 hesabına, her bir fidan için 7 TL bağış yaparak fidan alabilecek. Fidan dikim töreni, 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.30'da gerçekleşecek. Saat 14.00'te de Karşıyaka Belediyesi önünden araç kaldırılacak. 10 adet ve üzeri fidan bağışında bulunanlara teşekkür belgesi verilecek. Proje ile ülkede yaşayan yabancı vatandaşların da fidan dikme sevgisiyle, orman yangınlarına karşı duyarlı hale getirilmesi, orman alanlarının genişletilmesi, küresel ısınmanın azaltılabilmesi, çevreye karşı kişisel ve kurumsal sorumlulukların yerine getirilerek erozyonun önlenmesi amaçlanıyor.

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