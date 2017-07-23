Karşıyaka'ya gelen yabancı gençlerden, ücretsiz İngilizce dersi

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), öğrencilere dil eğitimi vermek ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uluslararası bir projeye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından kente konuk olan yabancı gençler, Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz olarak İngilizce öğretiyor

KARGEM ve dünyanın en büyük öğrenci değişim-gelişim platformu olan AIESEC ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında; Amerika, Rusya, Gana ve Meksika gibi farklı ülkelerden 100 yabancı üniversite öğrencisi Karşıyaka'ya geldi. Gönüllü ailelerin evlerine yerleşen gençler, Karşıyakalı öğrenciler tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. 20 günlük eğitim programının ilk dersi ise bu hafta başında gerçekleştirildi.

Yabancı gençlerin dönüşümlü olarak öğretmenlik yaptığı İngilizce kursunda, 5 ve 9'uncu sınıf aralığındaki 250 Karşıyakalı öğrenci eğitim alıyor. Kültürlerarası buluşma, ders aralarında da yabancı gençlerin ülkelerine ait müzik ve danslarla renkleniyor. Karşıyakalı öğrenciler proje sayesinde bir yandan İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirirken, bir yandan da farklı kültürleri tanıma imkanı buluyor.





'Geleceğe hazırlıyoruz'



Çocuk ve gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Evlatlarımızı sadece lise ve üniversite sınavlarına hazırlamakla kalmıyor, her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar yaratıyoruz. Bu yaz da KARGEM'de AIESEC organizasyonuyla hayata geçirdiğimiz proje sayesinde, çocuklarımız yabancı gençlerden ücretsiz dil eğitimi alma ayrıcalığına kavuştu. Projeye destek olan gönüllü ailelere teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.



