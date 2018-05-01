Karşıyaka’da 1 Mayıs coşkusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sendikalar ve belediye çalışanları ile birlikte kutladı. Başkan Akpınar “En yüce değer olan emeğin hakkını veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Karşıyaka’da da coşku ile kutlandı. Sendikaların, belediye binası önünden başlatıp Karşıyaka İskele’ye kadar sürdürdükleri yürüyüşe Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, sendika temsilcileri, meclis üyeleri ve bine yakın işçi katıldı. Yürüyüş sırasında marşlar söylendi, sloganlar atıldı.

“MAKAM İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 1 Mayıs’ın, emeğin ve barışın simgesi olduğunu, sadece bugün değil, her gün işçilerle birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Başkan Akpınar “Ben salonlardan gelmedim. Sokaklarda, emek mücadelesi vererek başkan seçildim. Makam için değil, halk için çalışıyoruz. En yüce değer olan emeğin hakkını veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Başkan Akpınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Karşıyaka Belediyesi işçileri Nurettin Yegün ve Murat Dokumacı'yı da ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.



