Karşıyaka’da 100 bin kişiye ‘afet’ eğitimi

Doğal afetlere karşı toplumsal bilinç oluşturmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 4 yılda yaklaşık 100 bin kişiye eğitim verdi. Başkan Akpınar “Afetlere karşı en büyük önlem eğitimdir. Türkiye’de ilk olan sürekli okul tatbikatlarımız, Ege’deki tek Deprem Simülasyon Tırımız ve Doğal Afet Eğitim Merkezimizle bu alanda öncüyüz” dedi

Karşıyaka Belediyesi, kenti olası doğal afetlere hazırlamak, alınması gereken önlemler ve acil durum müdahalelerine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla, son 4 yılda önemli çalışmalara imza attı. Türkiye’de, okullarda düzenli olarak afet eğitimi veren ilk ilçe belediyesi olan Karşıyaka, bunun yanı sıra Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde de eğitimler gerçekleştirdi. 4 yıllık süreçte, çoğunluğu çocuk ve gençler olmak üzere, yaklaşık 100 bin kişinin bilinçlenmesi sağlandı.

HAYAT KURTARACAK DERSLER

Katılımcılara, deprem anında öncelikli olarak yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı. Afet ya da acil durumda, içinde bulunulan binanın nasıl tahliye edileceği, triaj ve yaralı taşıma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Onlarca okulda gerçeği aratmayan tatbikatlar yapıldı. Ege Bölgesi’nde tek olan Deprem Simülasyon Tırı da eğitimlerde önemli rol oynadı. Önceki yıllarda meydana gelmiş depremlerin -gerçek verilere dayanılarak- canlandırıldığı tırda, olay anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

“EN BÜYÜK AFET BİLGİSİZLİKTİR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “En büyük afet, öğrenmemek, boş vermek ve bunda ısrar etmektir. Karşıyaka Belediyesi olarak, bir yandan gerekli önlemleri alarak, yılların ihmallerini ortadan kaldırmaya çalışıyor, bir yandan da farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 17 Ağustos gibi felaketlerde aynı acıları bir daha yaşamamak; afetlerle mücadelede toplumsal kültür oluşturmak için çalışmaya ve öncü olmaya devam edeceğiz. Bu kara günün yıl dönümünde, yitirdiğimiz canları bir kez daha anıyor, böyle acıların tekrarlanmamasını diliyorum” dedi.