Karşıyaka’da 19 Mayıs coşkusu

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali muhteşem bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde Ayben ve ünlü Rap sanatçıları konser verdi. Binlerce Karşıyakalı, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Milli Antrenör Ersun Yanal da festivalin konukları arasındaydı

Karşıyaka Belediyesi Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun bahçesinde başladı. Yaklaşık 60 kurumun katılımıyla 3 gün sürecek olan festivalin açılış günü renkli görüntülere sahne oldu. İlk olarak, Milli Antrenör Ersun Yanal, “Türkiye’de ve Dünyada Futbol” başlıklı söyleşi ile festival alanını dolduranların karşısına çıktı. Yanal, Türk futbolunda gelinen noktayı, Avrupa futbolu ile aradaki farkları ve Türk sporunu geliştirmek adına yapılması gerekenleri anlattı. Yanal’ın söyleşisi öncesi freestyle futbol gösterisi yapıldı. ‘Futbolun sihirbazları’ sergiledikleri akrobatik hareketlerle alkış topladı.



RAP RÜZGARI ESTİ

Gecenin finalinde ise Rap rüzgarları esti. Burn Battle Zone’un destekleriyle gerçekleşen organizasyonda, sevilen rap sanatçıları Ayben, Sansar Salvo, Cash Flow, Fate Fat ve DJ. Sivo sahne aldı. Festival alanını dolduran yüzlerce Karşıyakalı muhteşem anlar yaşadı.



“ATAMIZIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyakamızda her ulusal bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, Ulu Önderimiz Atatürk’ün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu duruşumuzu bir kez daha sergiledik. 19 Mayıs coşkumuza ortak olmak isteyen herkesi, festival alanımıza bekliyoruz” dedi.