Hayata geçirdiği sosyal ve kültürel projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı'nı tek yürek olarak kutladı. Şantiye Tesisleri'nde kurulan bayram sofrasında; Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, şube başkanları, muhtarlar, birim müdürleri, meclis üyeleri, ile tüm birimlerde çalışan 2 binin üzerinde belediye personeli bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine katılanlara kavurma, pilav, salata ve tatlı ikram edildi. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da sofraya, çalışma arkadaşları ile birlikte oturdu. Belediye personeliyle bir süre sohbet eden Başkan Akpınar, Karşıyaka Belediyesi'nde iş barışının sağlandığını, statü ayrımının hissedilmediğini ve tüm çalışanların kendilerini mutlu hissetmesinin, hizmetlere de olumlu yansıdığını söyledi.



'Hüzünlü bir bayram'



Kurban Bayramı'nın tüm ailelere mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bayram sofrasında gösterdik ki bu belediyede herkes bir, kimsenin kimseden farkı yok. Farkımız da bu dayanışmamız ve kardeşliğimizdir. Yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada başarılıysak, bunda sizin emeğiniz çok fazla. Ne yazık ki buruk ve hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Son yaşananlarla hem toplumsal barış hem de ülkedeki huzur yok edildi. Kandan beslenenlere ve mutluluğumuzu yok etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Barış için en önemli şey, insanın kendisi ile barışık olmasıdır. Bir insan kendisi ile barışık değilse toplumla barışık olamaz. Biz bu ülkeyi ve tüm insanlarımızı seviyoruz. Çalışma performansımızı hiç düşürmeden, Karşıyakamıza ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



Akpınar'a teşekkür



DİSK Genel Başkanı Kani Beko da "Bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için, emeğin ve emekçinin hakkını verdiği için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm çalışanların ve ailelerinin bayramını kutluyorum" dedi. Türk- İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise Karşıyaka Belediyesi'nin emekten yana tavrı karşısında Başkan Akpınar'a teşekkür etti. Sendikalar ve muhtarlar, Akpınar'a çiçek takdim etti. Yemeğin ardından, tüm çalışanlarla beraber aile fotoğrafı çektirildi.





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