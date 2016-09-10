10 Eylül 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karşıyaka'da 2 bin kişiyle bayram yemeği

    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Kurban Bayramı'nı çalışma arkadaşları ile birlikte kutladı. Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde kurulan bayram sofrasında 2 binin üzerinde belediye personeli, bürokratlar ile meclis üyeleri ve sendika temsilcileri bir araya geldi. Başkan Akpınar 'Biz büyük bir aileyiz' dedi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 14:18
    Karşıyaka'da 2 bin kişiyle bayram yemeği
    Hayata geçirdiği sosyal ve kültürel projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı'nı tek yürek olarak kutladı. Şantiye Tesisleri'nde kurulan bayram sofrasında; Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, şube başkanları, muhtarlar, birim müdürleri, meclis üyeleri, ile tüm birimlerde çalışan 2 binin üzerinde belediye personeli bir araya geldi.
    Bayramlaşma törenine katılanlara kavurma, pilav, salata ve tatlı ikram edildi. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da sofraya, çalışma arkadaşları ile birlikte oturdu. Belediye personeliyle bir süre sohbet eden Başkan Akpınar, Karşıyaka Belediyesi'nde iş barışının sağlandığını, statü ayrımının hissedilmediğini ve tüm çalışanların kendilerini mutlu hissetmesinin, hizmetlere de olumlu yansıdığını söyledi.

    'Hüzünlü bir bayram'

    Kurban Bayramı'nın tüm ailelere mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bayram sofrasında gösterdik ki bu belediyede herkes bir, kimsenin kimseden farkı yok. Farkımız da bu dayanışmamız ve kardeşliğimizdir. Yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada başarılıysak, bunda sizin emeğiniz çok fazla. Ne yazık ki buruk ve hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Son yaşananlarla hem toplumsal barış hem de ülkedeki huzur yok edildi. Kandan beslenenlere ve mutluluğumuzu yok etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Barış için en önemli şey, insanın kendisi ile barışık olmasıdır. Bir insan kendisi ile barışık değilse toplumla barışık olamaz. Biz bu ülkeyi ve tüm insanlarımızı seviyoruz. Çalışma performansımızı hiç düşürmeden, Karşıyakamıza ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

    Akpınar'a teşekkür

    DİSK Genel Başkanı Kani Beko da "Bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için, emeğin ve emekçinin hakkını verdiği için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm çalışanların ve ailelerinin bayramını kutluyorum" dedi. Türk- İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise Karşıyaka Belediyesi'nin emekten yana tavrı karşısında Başkan Akpınar'a teşekkür etti. Sendikalar ve muhtarlar, Akpınar'a çiçek takdim etti. Yemeğin ardından, tüm çalışanlarla beraber aile fotoğrafı çektirildi.

    Anahtar Kelimeler: Karşıyaka, Belediye, Başkanı, Hüseyin, Mutlu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN SOCAR halka açılıyor
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Seçkinlere özel
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz