KARGEM’in de bulunduğu Bahçelievler Katlı Pazaryeri’nde düzenlenen törene yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve vatandaşlar da öğrencileri yalnız bırakmadı. Yüzlerce KARGEM’li çocuk ve gencin okuduğu Andımız’a tüm katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük coşkuya sahne olan törende İzmir Marşı da çalındı. Tüm katılımcılara bayrak ve Andımız metninin dağıtıldığı etkinliğin ardından, öğrenciler için ilk ders zili çaldı.



EN GÜZEL CEVAP



Başkan Akpınar, “Burası; Cumhuriyet değerlerini yılmadan savunan, Atatürk ilke ve devrimlerini yorulmadan koruyan ve en büyük emanetimiz Zübeyde Hanım’ın hatırasını sonsuza kadar yaşatacak olan Karşıyaka’dır. Burası, kendini bilmezlerin tabiri ile ‘Dingo’nun Ahırı’ değil, Cumhuriyet’in kalesi, Atatürk’ün ve Zübeyde Annemizin ilçesi Karşıyaka’dır. Bunu herkes bilmek ve öğrenmek zorundadır. Bu zor zamanlarda bizi düzlüğe çıkartacak olan da Cumhuriyet’tir, Atatürk ilke ve devrimleridir. Bu bağlılığımızdan, bu kararlılığımızdan asla vazgeçmeden çalışacak ve hem evlatlarımızı hem de ülkemizi karanlık zihinlerin esaretinden kurtaracağız. Bugün burada hep bir ağızdan Andımız’ı okuyarak, bizi yolumuzdan döndürmek için uğraşanlara Karşıyaka’dan en güzel cevabı verdik. Her zaman çocuklarımızın yarınları için mücadeleye devam edeceğiz. Çağdaş eğitimi kavrayamayanlar da layık oldukları yerlerde görev yapmalıdır. Tüm evlatlarımıza yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum” dedi.



2 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK



Karşıyaka’da yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin çocuklarına ücretsiz eğitim desteği sağlayan KARGEM, bu yıl 5’ten 12’nci sınıfa kadar, yaklaşık 2 bin çocuğa hizmet verecek. Öğrenciler sene boyunca TEOG, YGS, LYS’ye hazırlanacak. Ayrıca KARGEM öğrencileri için yıl boyunca sosyal etkinlikler, söyleşiler ve geziler de düzenlenecek.





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