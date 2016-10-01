01 Ekim 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karşıyaka'da 3 bin kişi Andımız'ı okudu

    Yaklaşık iki bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (KARGEM) yeni eğitim sezonu anlamlı bir törenle başladı. Öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşları, yaklaşık 3 bin kişi ile ‘Andımız’ı okudu. Başkan Akpınar "Burası, kendini bilmezlerin tabiri ile ‘Dingo’nun Ahırı’ değil, Cumhuriyet’in kalesi ve Atatürk’ün ilçesi Karşıyaka’dır" dedi

    01 Ekim 2016 Cumartesi 11:09
    Karşıyaka'da 3 bin kişi Andımız'ı okudu
    KARGEM’in de bulunduğu Bahçelievler Katlı Pazaryeri’nde düzenlenen törene yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve vatandaşlar da öğrencileri yalnız bırakmadı. Yüzlerce KARGEM’li çocuk ve gencin okuduğu Andımız’a tüm katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük coşkuya sahne olan törende İzmir Marşı da çalındı. Tüm katılımcılara bayrak ve Andımız metninin dağıtıldığı etkinliğin ardından, öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

    EN GÜZEL CEVAP

    Başkan Akpınar, “Burası; Cumhuriyet değerlerini yılmadan savunan, Atatürk ilke ve devrimlerini yorulmadan koruyan ve en büyük emanetimiz Zübeyde Hanım’ın hatırasını sonsuza kadar yaşatacak olan Karşıyaka’dır. Burası, kendini bilmezlerin tabiri ile ‘Dingo’nun Ahırı’ değil, Cumhuriyet’in kalesi, Atatürk’ün ve Zübeyde Annemizin ilçesi Karşıyaka’dır. Bunu herkes bilmek ve öğrenmek zorundadır. Bu zor zamanlarda bizi düzlüğe çıkartacak olan da Cumhuriyet’tir, Atatürk ilke ve devrimleridir. Bu bağlılığımızdan, bu kararlılığımızdan asla vazgeçmeden çalışacak ve hem evlatlarımızı hem de ülkemizi karanlık zihinlerin esaretinden kurtaracağız. Bugün burada hep bir ağızdan Andımız’ı okuyarak, bizi yolumuzdan döndürmek için uğraşanlara Karşıyaka’dan en güzel cevabı verdik. Her zaman çocuklarımızın yarınları için mücadeleye devam edeceğiz. Çağdaş eğitimi kavrayamayanlar da layık oldukları yerlerde görev yapmalıdır. Tüm evlatlarımıza yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum” dedi.

    2 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

    Karşıyaka’da yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin çocuklarına ücretsiz eğitim desteği sağlayan KARGEM, bu yıl 5’ten 12’nci sınıfa kadar, yaklaşık 2 bin çocuğa hizmet verecek. Öğrenciler sene boyunca TEOG, YGS, LYS’ye hazırlanacak. Ayrıca KARGEM öğrencileri için yıl boyunca sosyal etkinlikler, söyleşiler ve geziler de düzenlenecek.

    Anahtar Kelimeler: Andımız, Karşıyaka Andımız

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Alışır mıyız?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Türkiye'nin gücünü gösterdi
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz