Karşıyaka’da 30 Ağustos’a muhteşem kutlama

Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladı. Çarşı içinde 10 bin kişinin katılımı ile fener alayı düzenlendi. Yürüyüşün sonunda ise Zafer Türküleri seslendirildi. Başkan Akpınar “30 Ağustos tam bağımsızlıktır, toprak bütünlüğüdür, birliktir, kardeşliktir. Vazgeçmeyeceğiz” dedi

Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünde, muhteşem bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Karşıyakalıların büyük ilgi gösterdiği kutlama programı, fener alayı ile başladı. Akşam saatlerinde belediye binası önünde toplanan binlerce Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı; ellerinde Türk Bayrakları ve fenerler ile Çarşı içinden İskele’ye yürüdü. Belediye bandosunun, marşlarla eşlik ettiği kortejde; sivil toplum kuruluşları, halk oyunları ekipleri, çocuklar ve gençler başta olmak üzere, her yaştan yaklaşık 10 bin Karşıyakalı yer aldı. Yürüyüş sırasında “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganları atıldı, dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da katıldı.

İSKELEDE ZAFER TÜRKÜLERİ

Çarşı’nın İskele tarafındaki girişine gelindiğinde ise coşku ikiye katlandı. Çarşı girişinde hazırlanan kutlama programında, Karşıyaka Belediye Bandosu sahne aldı. Alanı dolduran binlerce Karşıyakalı, en güzel zafer türkülerini birlikte söyledi. Meşaleler yakıldı. Muhteşem kutlama programı, İzmir Marşı ile noktalandı. Belediyenin Halk Oyunları Ekibinin gösterileri de beğeni topladı.

“EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline ilk harcın konulduğu gündür. Özgürlüğün, Laik Cumhuriyetin, Demokrasi ile sosyal hukuk devletinin müjdecisi olan 30 Ağustos, ümmetten millete giden uzun ve sorunlarla dolu yolun inançla, kararlılıkla aşıldığı gündür. Tam bağımsızlıktır, toprak bütünlüğüdür, birliktir, kardeşliktir. 30 Ağustos’u yaşamamış olsaydık, çocuklarımız emperyalist güçlerin kurbanı olmuş olacaktı. O yüzden binlerce kez şükürler olsun ki Cumhuriyetimiz ve Atatürk’ümüz var. Bizler, Mustafa Kemal’in askerleriyiz ve emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

KARŞIYAKA’DA OLMANIN ONURUNU YAŞADIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise “Karşıyaka’da bulunmanın büyük onurunu yaşıyorum. Böyle güzel ve anlamlı gecede, Karşıyaka’da böylesine coşkulu bir kutlama görmek geleceğe yönelik umutlarımızı artırdı. Biz emperyalizme karşı dün de mücadele ettik, bugün de mücadele ediyoruz. İnanıyoruz ki dün olduğu gibi, bugün de biz kazanacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ü ne Türkiye ne de dünya halkları asla unutmayacak” diye konuştu.