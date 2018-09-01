Karşıyaka’da belediye ve sendika el ele!

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika yöneticilerini ağırladı. Başkan Akpınar, örgütlü mücadeleye her zaman destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini söyledi. Çalışkan ise “Başkanımızla omuz omuzayız. Ortak mücadelemiz sürecek” dedi

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret etti. Her iki başkan da ülkenin içinden geçtiği zor süreçte Karşıyaka Belediyesi ve Genel İş Sendikası’nın ortak amaç için mücadele ettiğini, sonuna kadar da omuz omuza olacaklarını vurguladı.

“ET VE TIRNAK GİBİYİZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Örgütlenme ve demokrasinin en önemli ayağı sendikalardır. Karşıyaka Belediyesi ile Disk Genel İş ayrılmaz bir bütündür. Bazen kurumlar içinde farklı düşünenler olabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ama bu bizim et ve tırnak gibi olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Bugün belediye ile sendikayı kavgalı gibi göstermeye çalışanlar, ne yazık ki istediklerini başaramayacaklardır. 4 yılda iş barışını sağladık, maaş farklarını eşitledik, örgütlenmenin önünü açtık. Ülkemizin içinden geçtiği böylesine zorlu süreçler varken, Genel İş’le de hiçbir sorunumuz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Ortak mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi.

“OMUZ OMUZAYIZ”

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da “Ülke genelinde emek ve demokrasi adına çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Ne yazık ki ülkemizde bir kriz ortamı var. Bu sorunu emekçiler yaratmadı ancak bedelini biz ödüyoruz. Bu süreçte Karşıyaka’da da üyelerimiz ve belediyemiz ile kutsal bir görev yapıyoruz. Bazen yanlış bilgilendirmeler olabilir ancak Belediyemizle ve başkanımızla hiçbir sorunumuz yok. Doğru bildiğimiz yolda, ortak mücadelemizde, omuz omuza ve yürek yüreğe olmaya devam edeceğiz” dedi.