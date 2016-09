Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve belediye çalışanları, her müdürlük için farklı günlerde düzenlenen kahvaltı ve öğle yemeği organizasyonlarında birlik beraberlik ruhunu sofralara taşıdı. Şantiyede, park ve bahçelerde kurulan sofralarda, mesai öncesinde hep birlikte kahvaltı edildi. Başkan Akpınar, bazı birimlerin çalışanlarıyla da öğle yemeğinde buluştu. Personeliyle bol bol sohbet eden Akpınar, vatandaşların da öneri ve taleplerini dinledi. 'Birlik' buluşmalarının, yıl boyunca devam edeceği belirtildi.



Benim aynamsınız



Karşıyaka'yı 'Biz Büyük Bir Aileyiz' parolasıyla yönettiklerini vurgulayan Başkan Akpınar, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Avrupa'nın dikkatini çeken, tüm Türkiye'de örnek alınan, her alanda fark yaratan işlere imza attıysak, bu başarılar sizin eseriniz. Bizim sırrımız hizmet aşkıyla döktüğümüz alın teridir, Karşıyaka sevdamız. Benim temsilcim, aynam olan; bu anlayışla işine ve kentine karşı sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ancak yolumuz uzun, daha yapacağımız çok iş var. Halkımızın huzuru ve mutluluğunu sağlamak, daha yaşanabilir bir kent yaratmak için her zaman tek yürek, tek bilek olup Karşıyakamıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz' dedi.

Belediye çalışanları da 'Başkanımızın böyle ince bir davranış sergilemesi hepimizi çok mutlu hissettirdi. Bize verilen değerin farkındayız. O yüzden işimize daha sıkı sarılacağız. Başkanımızın yüzünü kara çıkartmadan, halka hizmet etmek için alın teriyle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.







