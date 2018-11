Karşıyaka’da duygu dolu anlar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde Karşıyaka’da da törenlerle anıldı. Karşıyaka Hükümet Konağı önündeki anma programına; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, resmi kurumların temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı

Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Karşıyaka’da hayat durdu. Hem tören alanındakiler hem balkonlardaki vatandaşlar hem de cadde ve sokaklardaki Karşıyakalılar, Büyük Önder Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı anda saygı duruşuna geçti. Siren ve korna sesleri ilçenin dört köşesinde yankılanırken, duygu dolu anlar da yaşandı.

SONSUZ MİNNETLE…

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalbimizde ölümsüzlüğe ulaştığı 10 Kasım’ın 80. yıl dönümünde; O’nu her zamankinden daha çok arıyor ve anıyoruz. Ülkemizin çağdaş, demokratik ve laik bir Cumhuriyet olarak varlığını sürdürmesinin, gösterdiği hedeflere yürümekle mümkün olacağını çok iyi biliyoruz. Ata’sını seven, anlayan bir Karşıyaka ve Türkiye her zaman var olacaktır. Yaşadığımız her karanlıktan O'nun ışığıyla aydınlığa kavuşacak, en büyük emaneti Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuz saygı ve şükranla anıyoruz” dedi.