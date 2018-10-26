Karşıyaka’da ikinci el bisiklet pazarı açılacak

Karşıyaka Belediyesi öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk Bisiklet Kooperatifi, 28 Ekim’de Bostanlı Pazar Yeri’nde ikinci el bisiklet pazarı açacak. Her yaştan bisiklet tutkunları, ekonomik ve güvenli şartlarda alışveriş yapma imkanı bulacak

Bisiklet kültürünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi (BİSİKOOP), bu hafta sonu ilk kez 2. el pazarı düzenleyecek. Bostanlı Pazar Yeri’nde 28 Ekim Pazar günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, bisikletini satmak isteyenlerle alıcılar bir araya gelecek.

GÜVENLİ VE EKONOMİK ALIŞVERİŞ

Pazarda bisikletin yanı sıra, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik parça ve aksesuarlar da satışa sunulacak. Ayrıca, talep doğrultusunda bisiklet alıcısı ve satıcısına teknik servis ve ekspertiz desteği verilecek. Satışa gelen bütün bisikletler fotoğraflanarak, satıcıların kimlik ve iletişim bilgileri alınacak, satış amacıyla oluşturulacak internet sitesinde yayımlanacak. Böylece bisiklet hırsızlığını önleme konusuna da katkı sağlanmış olacak.

BİSİKLETLİ BAŞKAN

Hem spor hem de ulaşım aracı olarak sık sık bisiklet kullanmayı tercih eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bisikletli ulaşımın gelişmesine katkı koymak, bisikletin kent kültüründe daha etkin şekilde yer almasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla kentimize ve ülkemize kazandırdığımız BİSİKOOP, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. İkinci el pazarı sayesinde ekonomik olanakları kısıtlı yurttaşlarımız uygun fiyatlarla bisiklet edinebilecek, güvenle alışveriş yapacak. Elindeki bisikleti değerlendirmek, satmak isteyenler de alıcısını bulacak. Her yaş ve kesimden bisiklet tutkunlarını bekliyoruz” dedi.