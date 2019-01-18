Karşıyaka’da kadınlara ücretsiz yüzme kursu

Her yaş ve kesimden vatandaşları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kadınlara özel ücretsiz yüzme kursu açtı. ‘Yüzme bilmeyen kadın kalmasın!’ sloganıyla gerçekleştirilecek kurslara, hiçbir şart aranmadan, isteyen her kadın başvuru yapabilecek

Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun ön tarafındaki yarı olimpik kapalı havuzda verilecek eğitimler, 4 hafta sürecek. Dersler, her hafta çarşamba ve cuma günleri öğle saatlerinde yapılacak. Başvurular havuzda kabul edilirken, kısa süre içinde başlayacak kursa ilişkin 0549 522 02 57 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek. Projede ilk dönemin tamamlanmasının ardından, ücretsiz eğitimler yeni kursiyerler ile devam edecek.



MODERN TESİS

Temmuz 2017 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar 38 bin kişiye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, alanında İzmir’in en çağdaş tesisleri arasında yer alıyor. Bireysel veya aile üyeliği ile halka açık olan havuzda, hem çocuklara hem de yetişkinlere yüzme kursları düzenleniyor, özel dersler veriliyor. Tesis, Karşıyaka Belediyespor yüzme ve su topu takımlarının antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyor. Engelli sporcular da havuzdan yararlanabiliyor.



“KADINLAR İSTEDİ, BİZ YAPTIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İzmir’in sayılı yüzme tesislerinden biri olan havuzumuzda, tüm yurttaşlarımıza en çağdaş şartlarda yüzme ve su sporlarıyla buluşma imkanı sunuyoruz. Gelen taleplere de kulak vererek, kadınlara yönelik ücretsiz yüzme kursu projemizi hayata geçirdik. Hiçbir yaş sınırı koymadan, sağlığı ve zamanı uygun olan tüm kadınları bekliyoruz” dedi.