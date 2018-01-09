Karşıyaka’da ‘köpek ırkları’ yarışacak

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Karşıyaka’da ilk kez düzenlenen Uluslararası Irk Standartları Yarışması 13- 14 Ocak tarihleri arasında Tay Park’ta yapılacak. Yarışmaya 200’ün üzerinde köpek katılacak. İki gün boyunca, Köpeklerde Temel İlk Yardım Atölyesi kurulacak, Arama Kurtarma gösterileri de yapılacak

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca (KIF) ve Karşıyaka Belediyesi’nin desteğiyle Tay Park’ta düzenlenecek yarışmaya, 200’ün üzerinde köpek katılacak. Yarışmada köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu’nun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutulacak. Karşıyaka’da ilk kez düzenlenen etkinlik 13- 14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.





“HAYVANSEVERLERİ BEKLİYORUZ”



İki gün boyunca ayrıca; Köpeklerde Temel İlk Yardım Atölyesi kurulacak. Federasyon tarafından Arama Kurtarma Tanıtımı yapılacak ve gösteriler düzenlenecek. Köpek Eğitim Atölyesi’nde de hayvanseverler için eğitim programları yapılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Tüm hayvanseverleri bekliyoruz” dedi.