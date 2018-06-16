Karşıyaka’da ‘Köy’ Bereketi

Karşıyaka Belediyesi, hem üretici kooperatiflerini desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli gıda sunmak için kurduğu ‘Kent Koop Gıda Market’ zinciri ile köylerin bereketini kente taşıdı. Kaliteli gıdalara uygun fiyatlarla ulaşma imkanı sunan 4 şube ile bugüne kadar toplam 1 milyon 110 bin kişiye hizmet verildi. Üreticiye kazandıran marketler, aile bütçelerine de katkı sağladı

Karşıyaka Belediyesi kuruluşu Kent A.Ş. bünyesindeki marketlerin ilki, Nisan 2016’da Mavişehir’deki eski Ocakbaşı Et Restoran’ın yerinde hizmete girdi. Kooperatiflerden temin edilen doğal ve kaliteli gıdalar başta olmak üzere, onlarca kalemde ürünün çok uygun fiyatlarla halka sunulduğu market büyük ilgi gördü. Geçen yıl Eylül ayında Bostanlı Uğur Mumcu Parkı içerisinde ikinci; Aralık ayında da Atakent Gondol Kafe’nin yan tarafında üçüncü şube açıldı. Girne Kültürpark’taki son şube ise geçtiğimiz Mayıs’ta hizmete sunuldu. 4 şube, bugüne kadar toplam 1 milyon 110 bin kişiye hizmet verdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Hem üreticiye hem de tüketiciye hizmet niteliğindeki ‘Kent Koop Gıda Market’ projesiyle, sosyal belediyecilik adına örnek bir uygulamaya imza attık. Üreticimizin emeğinin değer bulmasını sağlarken, halkımızın da doğal ve sağlıklı gıdalara uygun fiyatlarla ulaşmasını mümkün hale getirdik. Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığı inancıyla çalışıyor; üreticiyi desteklemeyi, insan odaklı hizmet üretmeyi, halkın mutluluğu ve refahı için çalışmayı da görev sayıyoruz” dedi.

KOOPERATİFLERDEN HALKA

Kent Koop Gıda Market şubelerinde; yaklaşık 30 üretici kooperatifinden birinci elden tedarik edilen kaliteli ve sağlıklı gıdalar tüketiciyle buluşuyor. Toplam bin metrekarelik satış alanına sahip olan marketlerde; et, balık ve şarküteri ürünleri, yaş sebze-meyve, kahvaltılıklar, organik gıdalar ve yağ çeşitleri gibi onlarca farklı kalemde yiyecek ve içecek, çok uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kent A.Ş’nin üretim tesislerinden çıkan köfte, sucuk, kavurma, mezeler, tatlılar, pastalar ve ekmekler de kent merkezinde oluşturulan ‘köylerin’ iddialı ürünleri arasında yer alıyor.



