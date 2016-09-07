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    • Karşıyaka'da köy bereketi artıyor

    Hem üretici kooperatiflerini desteklemek hem de vatandaşlara ucuz ve kaliteli gıda sunmak için 'Kent & Koop Gıda Market' konseptini yaratan Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir'in ardından ikinci şubeyi de Bostanlı Uğur Mumcu Parkı içinde açtı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 14:54
    Karşıyaka'da köy bereketi artıyor
    İlki geçtiğimiz aylarda Mavişehir'de açılan Kent & Koop Gıda Market'in Bostanlı'da oluşturulan ikinci şubesi de bölgede yaşayan vatandaşların beğenisini kazandı. 250 metrekarelik tesiste; 20- 25 üretici kooperatifinden alınan sebze, meyve, balık, et, peynir, organik gıdalar, unlu mamuller, tatlılar, konserveler ve yağ çeşitleri gibi, pek çok farklı kalemde yiyecek ve içecek tüketiciyle buluştu. Hesaplı fiyat politikasıyla fark yaratan market; sağlıklı ve güvenli gıdalara uygun fiyatlarla erişmeyi mümkün hale getirdi.

    Üreticiden tüketiciye

    Sebze meyvenin en güzeli, organik ürünlerin en çeşitlisi, Kent A.Ş. mutfağından; tatlılar, pastalar, börekler ve mezelerin en lezzetlisi, etlerin, şarküterinin en kalitelisi, yağlar, içecekler, bakliyatların en seçmecesi ile şaşırtıcı fiyatlarla daha yüzlerce ürün Kent & Koop Gıda Market'in raflarında üreticiden tüketiciye taşındı. Park içinde bulunan çay evi de misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Açılış törenine Başkan Akpınar'ın yanı sıra CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, kooperatif yöneticileri ve Bostanlı sakinleri katıldı.

    Sosyal belediyecilik

    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha Karşıyaka'da hayata geçirdik. Hem üreticiyi desteklememize olanak tanıyan hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli ürünleri daha uygun fiyata alma imkanı yaratan tesisimizin ikinci şubesini hizmete açtık. Üreticiyi destekleyeceğiz ve tüketicilerin cüzdanına katkı sağlayacağız" dedi.

    Örnek proje

    CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır "Buradan alacağınız her bir ürün üreticinin cebine ve burada çalışan arkadaşlarımızın cebine girecek. Çok önemli bir tesis olduğunu düşünüyorum. Bir yerel yönetimin, kooperatiflerle ortak yürüttüğü bu örnek proje tarıma, ülkemize, milletimize fayda sağlayacaktır" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Hem, üretici, Kooperatiflerini, Desteklemek, Hem

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