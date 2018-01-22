Karşıyaka’da şenlik zamanı

Karşıyaka Belediyesi, binlerce öğrencinin tatil heyecanını ‘Yarıyıl Şenliği’ ile taçlandırıyor. Coşkulu bir kortejle başlayan şenlik, 3 Şubat’a kadar devam edecek. Film gösterimlerinden illüzyon şovlarına kadar, onlarca etkinlik çocuklarla buluşacak

Yarıyıl tatiline giren öğrencileri nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmak isteyen Karşıyaka Belediyesi, dopdolu bir şenlik programı hazırladı. Geçen 10 Ocak’ta yaşamını yitiren Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü Kurucusu, Gazeteci Vecdi Altay’ın anısına ithaf edilen Yarıyıl Şenliği, tatilin ilk gününde Karşıyaka Çarşı’daki kortejle başladı. Ardından Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda açılış töreni yapıldı, renkli gösteriler sergilendi. Hafta sonu boyunca da kültür merkezlerinde sevilen çocuk filmleri perde açtı, tiyatro oyunları sahnelendi.





4 MERKEZDE ETKİNLİK



İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik olan Vecdi Altay Yarıyıl Şenliği, 3 Şubat’a kadar devam edecek. Organizasyon boyunca her gün çocuk tiyatroları, animasyon film gösterimleri, atölye çalışmaları, imza günü ve söyleşiler, illüzyon gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri gibi, birbirinden renkli faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinliklere Ahmet Piriştina, Ziya Gökalp, Deniz Baykal ve Çarşı Kültür Merkezleri ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan şenlik programına ilişkin, 0232 369 63 07 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.





ÖĞRENCİLERE ÖDÜL



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eğitim yaşamlarında zorlu bir dönemi daha geride bırakan çocuklarımızı ödüllendirmek, nitelikli ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak için dolu dolu bir şenlik programı hazırladık. Çocuk Kulübümüzün kurucusu olan, değerli ağabeyim Vecdi Altay’ın anısına ithaf ettiğimiz şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.