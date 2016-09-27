Karşıyaka Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan ve alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşen Ayın Konuğu etkinliği, yeni sezona Prof. Dr. Ergün Aybars ve Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy ile 'Merhaba' dedi. 'Dünü ve Bugünüyle 9 Eylül, İzmir ve Türkiye' temasını taşıyan söyleşi Karşıyaka Nikah Salonu'nda yapıldı. Salonu dolduran yüzlerce Karşıyakalı, iki ünlü tarihçinin 'kurtuluş mücadelesi' ve İzmir üzerine anlatımlarını ilgiyle takip etti. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik sonunda konuşmacılar, kitaplarını imzaladı. Tanınmış ve uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Ayın Konuğu etkinliklerinin Mayıs ayına kadar süreceği ve her ay farklı bir konuğun ağırlanacağı belirtildi.



9 Eylül Bayrağı



İzmir'in işgali ve kurtuluş mücadelesi sırasındaki zorluklardan bahseden Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy 'İşgal döneminde Yunan askerleri evlerdeki Türk Bayrakları'nı toplayıp yakmıştı. Bu nedenle Mustafa Kemal'in askerleri İzmir'e geldiğinde bayrak yoktu. Ancak Türk askerlerini coşkuyla karşılamaya hazırlanan İzmirliler, evlerindeki kırmızı kumaşlardan elleriyle bayraklar yaptı. Süvariler yıldırım hızıyla İzmir'e girerken yollara çıkıp gece hazırladıkları ay yıldızlı bayrakları açtı. Kurtuluş bu şekilde müjdelendi' dedi. Aksoy, o dönemde, elde yapılan ve kendisine hediye edilen bir Türk Bayrağı'nı da konuklara gösterdi.





Mücadele sonsuza kadar sürecek



Prof. Dr. Ergün Aybars da İzmir'in, kurtuluş mücadelesindeki en stratejik kent olduğunu söyledi. Aybars 'İşgali ile kurtuluş savaşını başlatan, kurtuluşu ile de milli mücadeleyi sonlandıran başka bir kent yoktur. 9 Eylül'de sadece düşman değil, emperyalizm de denize döküldü. Bu mücadele orada bitmedi. Sonsuza kadar aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmeliyiz' dedi.



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