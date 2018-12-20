Karşıyaka’da ‘Tasarımcı Günleri’ başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi yararına düzenlenen 'Tasarımcı Günleri', ziyarete açıldı.

Karşıyaka Belediyesi, Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi yararına düzenlenen ‘Tasarımcı Günleri’ni ziyaretçilerle buluşturdu. Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanındaki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen organizasyona, İzmir’in farklı bölgelerinden 30’ya yakın tasarımcı ve atölye katıldı.

22 Aralık'a kadar açık

Açılan stantlarda el yapımı takı, aksesuar, oyuncak, ahşap obje, seramik ve tablo gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuldu. Özellikle yılbaşı temalı hediyelik eşyalar ve süslemeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tasarımcı ve atölyelerin, kırtasiye setleri bağışlayarak ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldüreceği organizasyonda, vatandaşlar da Bir Çocuk Bin Gülüş standını ziyaret ederek projeye katkı sağlayabilecek. Sfest işbirliğiyle düzenlenen Tasarımcı Günleri, 22 Aralık Cumartesi saat 18.00’de sona erecek.

Çocuklar için el ele

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bugüne kadar 81 ilden 50 bin ihtiyaç sahibi çocuğumuzun giysi, bot, mont ve kırtasiye malzemesi gibi çeşitli eksiklerini tamamladığımız ‘Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ büyümeye devam ediyor. Bu kez de kentimizin başarılı tasarımcıları, onlarca çocuğumuzun daha yüzünü güldürebilmek için bir araya geldi. Hem projemize destek vermek hem de el emeği göz nuru ürünlere sahip olmak isteyen herkesi Tasarımcı Günleri’ne bekliyoruz” dedi.