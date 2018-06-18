Karşıyaka’da yaz kursları başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından açılan ücretsiz yaz kursları büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen dans ve spor ağırlıklı kurslara, binden fazla Karşıyakalı kayıt yaptırdı

Karşıyaka Belediyesi, yaz döneminde hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla 10 farklı branşta ücretsiz kurs açtı. Ahmet Piriştina, Bülent Ecevit ve İsmail Cem kültür merkezlerinde düzenlenen kurslarda, bugün itibariyle dersler başladı.

31 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Yaz programı, 7-14 yaş arası çocuklar için drama, satranç, halk oyunları, Latin dansları, akıl ve zeka oyunları; yetişkinler için de yoga, pilates, tango, sirtaki, zumba, halk oyunları ve Latin dansları branşlarından oluştu. Her kesimden ilgi gören kurslara bini aşkın Karşıyakalı kayıt yaptırdı. Tatil dönemine renk katacak kurslar, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

EN GÜZEL YAZ KARŞIYAKA’DA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Çocuklarımız için tatil dönemini verimli ve keyifli hale getirmek, yetişkinlerin de sıcak yaz aylarında eğlenceli aktivitelerle buluşmasını sağlamak amacıyla kurslarımızı başlattık. Ayrıca, farklı tesislerde gerçekleştirdiğimiz spor okullarımız ve kültür-sanat kurslarımız da sezon boyunca devam edecek. En güzel yaz, bu sene de Karşıyaka’da yaşanacak” dedi.