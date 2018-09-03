Karşıyakalı çocuklara yeni eğitim yuvası

Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kente bir anaokulu daha kazandırıyor. Mavişehir'de inşa edilen anaokulu, son düzenlemelerin de yapılmasıyla birlikte yeni sezonda hizmete sunulacak. Başkan Akpınar “7’nci okul öncesi eğitim kurumumuzu açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi

Karşıyaka Belediyesi tarafından Mavişehir'de yapımı tamamlanan anaokulu, 2 bin 860 metrekare alan üzerine kuruldu. 2 katlı eğitim kurumunda; modern sınıflar, 510 metrekare açık ve 70 metrekare kapalı oyun alanı, 15'er kişilik uyku odaları oluşturuldu. 120 öğrenci kapasiteli tesiste, idari kısımların yanı sıra yemekhane de yer aldı. Her iki kat da engelli erişimine uygun hale getirildi. Son düzenlemeleri yapılan anaokulunun, yeni eğitim öğretim sezonunda hizmete açılacağı belirtildi.

AĞAÇLAR İÇİN PROJE DEĞİŞTİ

Çocuklara yönelik hizmetlerini sürdürürken, doğaya karşı sorumluluğunu da unutmayan Karşıyaka Belediyesi, inşaat alanındaki ağaçlara zarar vermemek için, projeyi değiştirdi. Mimari proje üzerinde yapılan oynama sayesinde, alandaki ağaçlar korundu ve kesilmedi. Anaokulunun yan tarafına bir de muhtarlık binası inşa edildi.

GELECEĞE YATIRIM

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Biz her şeyden önce, kendimizi çocuklarımıza karşı sorumlu hissediyoruz. Bu sorumluluk ile çalışarak, Karşıyakamıza çağdaş bir anaokulu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eğitim yuvası da Karşıyaka Belediyesi’nin insan odaklı, geleceğe karşı sorumlu, gücünü bilimden, kültürden, sanattan alan, çağdaş yerel yönetim felsefesinin bir ürünü olacaktır. Anaokullarından üniversiteye kadar, onların sağlıklı, eğitimli, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için, elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

SAYI 7'YE ÇIKACAK

Son 4 yılda Ahmet Piriştina, Karşıyaka’nın Filizleri, Kardelenler ve Muzaffer İzgü Anaokullarını açan; iki kültür merkezindeki oyun odalarında da yarım gün hizmet sunan Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir’de yapımı tamamlanan yeni anaokulu ile birlikte okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını 7’ye çıkarmış olacak.