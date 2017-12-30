Karşıyakalı kadınlar Hindistan'a seramik satıyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından kadınları üretime teşvik etmek amacıyla kurulan ve 500’ü aşkın katılımcı ile Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Üretici Kadın Kooperatifi, ülke sınırlarını aşarak, yurtdışına seramik satmaya başladı. Karşıyakalı kadınlar, ilk ürünleri, Hindistan’a gönderdi

El emeği göz nuru ürünleri uygun fiyatlarla satan ve ev ekonomilerine katkı sağlayan Karşıyaka Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, geçen ay seramik üretimine başladı. Seramikten tabaklar, fincanlar ve vazolar üreten Karşıyakalı kadınlar, ilçe sınırlarını aşarak Hindistan’a da satış yapmaya başladı. İnternet üzerinden beğeniye sunulan seramik ürünler, Hindistan’daki bir alıcı tarafından satın alındı. Kooperatif yöneticileri, Kadın Kooperatifi üretimlerinin her geçen gün arttığını, yurtiçi ve yurtdışı satışların süreceğini belirtti.





BAŞARILAR ARTARAK SÜRECEK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla 2015 yılında ‘Üretici Kadın Kooperatifi’ni kurduk. Bugün 560 kadının faydalandığı, Türkiye’nin en büyük kadın kooperatiflerinden biri haline geldik. Bir yandan aile ekonomilerine katkı sağlarken, bir yandan da sosyalleşme imkanı bulup daha güçlü hale geldiler. Eğitimlerimizle el becerilerini de geliştiren kadınlarımız, seramik sanatıyla ülke sınırlarını aştı. Yurtdışına yapılan satışlar, hem gelir hem de moral açısından önem taşıyor. Artarak sürmesini diliyorum” dedi.



